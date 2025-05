V požaru pri družini Marjana Grabarja zgoreli osebni avtomobil, traktor in traktorska kosilnica (FOTO)

Kot smo že poročali, je v pete dopoldan gorelo pri družini Marjana Grabarja v Veščici v občini Razkrižje. Zagorelo je namreč njihovo gospodarsko poslopje, ki je kljub hitremu posredovanju številnih gasilcev iz šestih lokalnih prostovoljnih gasilskih društev v celoti uničeno. Prav tako je uničeno veliko mehanizacije, ter tudi kmetijski traktor in osebni avtomobil.

Hitro je gorelo in kljub hitremu posredovanju gasilcev. FOTO: Pgd Ljutomer In Stanislav Ivanušič

Po ugotovitvah policistov je prišlo do požara zaradi napake na priključku vodnika akumulatorja na traktorski kosilnici, odkoder se je požar razširil na gospodarsko poslopje. V požaru so zgoreli osebni avtomobil, traktor in traktorska kosilnica. Po nestrokovni oceni znaša materialna škoda v požaru okrog 30.000,00 evrov.