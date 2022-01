V požaru na Dolenjskem umrl moški

Gasilci iz NIvega mesta so se danes borili z ognjenimi zublji v bivalni zidanici na Šmiklavžu v naselju Pangrč Grm v občini Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolž in Stopiče so pogasili požar in v njem našli mrtvo osebo. Po poročanju portala Dolenjska Newc, je umrl moški, ki je bilval v objektu.

Na kraji so bili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in policisti. Gašenje jim je dodatno ovirala poledenela cesta, zato so na pomoč s posipanjem prišli še delavci cestnega podjetja iz Novega mesta.

V požaru je bilo pol objekta uničenega, poleg tega se je pri gašenju poškodoval gasilec.