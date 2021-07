V požaru 20.000 evrov škode

V sredo ob 16.12 je v naselju Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica) zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja na površini okoli 80 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Zgornja Bistrica in PGD Slovenska Bistrica so požar, ki je uničil objekt v celoti, krmo v objektu in nekaj orodja, pogasili, preprečili širjenje požara na stanovanjski objekt in stanovanjsko hišo pregledali s termovizijsko kamero. Gasilci so pogorele ostanke gospodarskega objekta in krmo odstranili z objekta.



Policisti PP Slovenska Bistrica so ocenili, da je v požaru nastala premoženjska škoda okoli 20.000 evrov.

