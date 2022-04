Ob 15.35 so v potoku Mlinščica v Domžalah utopljeno osebo. Posredovali so gasilci CZR Domžale in policija. Po prvih podatkih naj bi oseba prečkal brv, padla v potok in ostala ujeta v brv.

Utopljenca je prevzela pristojna služba, poroča uprava za zaščito in reševanje.