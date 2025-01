V Postojni iz tovornega vozila ukradli tono mesa

V Postojni so v ponedeljek neznanci vlomili v tovorno vozilo, ki je bilo parkirano ob Tržaški cesti. Iz njega so ukradli 25 zabojev mesa, v katerih je bila okoli ena tona mesa. Podjetje je s tem oškodovano za najmanj 5000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.