V postelji so ju zvezali in oropali

»Policija! Roke na hrbet! Policija! Roke na hrbet!« To so besede, ki si jih bosta Marijan P. in njegova partnerica zapomnila do konca življenja. Takrat namreč ni šlo za policiste, ampak za najmanj tri izurjene roparje, ki so ju sredi noči presenetili v spalnici njune hiše na Frankolovem. Zgodilo se je na Frankolovem, v noči na 19. maj. FOTO: Google mapsVse skupaj se je začelo dogajati okoli 23. ure 18. maja lani, ko so moški prišli do hiše in najprej onesposobili tamkajšnje varnostne kamere. Počakali so, da so se v hiši ugasnile vse luči, in se odločili nasilno vstopiti skozi okno...