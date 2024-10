V Portorožu vlomili v zlatarno: policisti postavili blokadne točke

Ob 4.19 uri zjutraj so bili primorski obveščeni o vlomu v Portorožu. Občan je obvestil policijo, da je videl dim v bližnjem poslovnem objektu.

Na kraju je bilo ugotovljeno, da so za zdaj neznani storilci vlomili v zlatarno, kjer so sprožili varnostni ukrepi.

Po prvih informacijah so pobrali več kosov vrednega nakita.

Policisti in kriminalisti so takoj postavili blokadne točke. Trenutno poteka ogled kraja in intenzivna preiskava.