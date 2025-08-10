POPOLNOMA ZGORELO

V Portorožu plovilo v plamenih: gasili lastniki sosednjih plovil, skupila jo je tudi plavajoča hiška (FOTO)

Kot je videti na slikah, so ognjeni zublji napadli večji del plovila, v zrak pa se je dvigal gost črn dim.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI

Gasilska brigada Koper na Facebooku poroča, da je zagorelo eno izmed plovil v marini Portorož. Kot je videti na slikah, ki so ju objavili, so ognjeni zublji napadli večji del plovila, v zrak pa se je dvigal gost črn dim.

Gasili tudi lastniki sosednjih plovil

Omenjena gasilska brigada je ob tem zapisala, da so še pred njihovim prihodom lastniki sosednjih plovil požar gasili z gasilnimi aparati, dokončno pa so ga oni pogasili z vodo.

Od plovila ni ostalo veliko. Gasilska brigada Koper piše, da je v celoti uničeno, poškodovana pa da je tudi plavajoča hiška ter lesen steber, ki je namenjen privezu plovila.

Vzrok za požar je že znan. Po poročanju 24ur je med zagonom motorja eksplodiral rezervoar, zaradi tega je nato prišlo do požara.

Več iz te teme:

požar ogenj plovilo Portorož

