V portoroškem hotelu pred receptorja stopila popolnoma gola in jokala

V portoroškem hotelu se je v zgodnjih jutranjih urah zgodil nadvse nenavaden dogodek. Kot poroča portal Regional Obala , je okoli 5. ure receptor v enem izmed portoroških hotelov pred seboj zagledal jokajoče in popolnoma golo dekle.Zaposleni naj bi sprožili tipko za pomoč in obvestili policijo. Po njihovem prihodu naj bi dva fanta preko balkona zbežala iz sobe, eden pa naj bi ostal na kraju dogodka. Po poročanju portala naj bi bili v incidentu udeleženi trije mlajši moški, ki so prenočevali v hotelu. V sobi naj bi razgrajali. Kar naenkrat naj bi se na hodniku hotela pojavilo golo dekle, ki je nato prišlo do recepcije.Na PU Koper so za omenjeni portal potrdili, da so zgodaj zjturaj posredovali v enemu izmed portoroških hotelov. Po opravljenih razgovorih naj bi ugotovili, da ni šlo za kaznivo dejanje ali prekršek.Za dodatna pojasnila smo se obrnili na koprske policiste, kjer so nam zgoraj navedene informacije potrdili, a več podrobnosti niso želeli razkriti. »Res je, policisti so obravnavali dogodek in v tem primeru za enkrat ne gre niti za kaznivo dejanje niti za prekršek,« so zapisali v odgovoru na PU Koper.