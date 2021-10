V policiste letele granitne kocke, 17 oseb so pridržali

Ob sredinem protestnem shodu po Ljubljani so policisti zaznali 43 kršitev zakona o javnem redu in miru in 75 kršitev zakona o javnih zbiranjih. Policisti so poudarili, da je šlo za neprijavljen shod in da so eni osebi zasegli pirotehnična sredstva ter vodijo prekrškovni postopek po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, eni osebi pa je bil zasežen drug nevaren predmet, ki ga ni dovoljeno nositi na javnem shodu ali javni prireditvi. Vodijo tudi postopek o prekršku in zbirajo obvestila zaradi kršitev zakona o javnih zbiranjih za organizatorja.

Policisti so obravnavali šest kršitev cestnoprometnih predpisov in kršitev iz pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ki mu bo podan predlog za uvedbo postopka o prekršku. Do zdaj so bila zaznana štiri kazniva dejanja. V enem primeru gre za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari (poškodovano je bilo službeno vozilo policije) in v treh primerih za kaznivo dejanje napada na uradne osebe ter preprečitev uradnih dejanj, natančneje metanje granitnih kock v policiste. Po do zdaj znanih podatkih noben policisti ni bil poškodovan, poroča PU Ljubljana.

V času varovanja neprijavljenega shoda je bilo skupno pridržanih 17 oseb, vse so bile po preteku razlogov za pridržanje izpuščene. »Za vzpostavitev javnega reda so bila uporabljena prisilna sredstva, šlo pa je za uporabo telesne sile zaradi obvladovanja upiranja oseb in odrivanja množice ter sredstva za vezanje in vklepanje. Po do zdaj znanih podatkih ni bilo poškodovanih oseb. Nadaljuje se zbiranje obvestil o dogodku. V primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bomo ukrepali v skladu z zakonodajo,« so še zapisali v sporočilu za javnost pri PU Ljubljana.