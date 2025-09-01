GROŽNJA NA PRVI ŠOLSKI DAN

»V policiji obravnavamo grožnjo, ki se je nanašala na neugotovljen vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji«

Policija sporočila, da so že identificirali mladoletno osebo, ki je osumljena izvršitve grožnje.
Simbolična fotografija.
Simbolična fotografija.

01.09.2025
»V policiji obravnavamo grožnjo, ki je bila  zaznana na družbenem omrežju in se je nanašala na neugotovljen vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji.

Na zaznane okoliščine smo se takoj odzvali in izvedli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti v skladu s sklenjenim protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih,« je sporočila Maja Ciperle Adlešič, predstavnica Policije za odnose z javnostmi.

V nedeljo grozil, včeraj odkrit: Osnovna šola se je ustrezno odzvala ob grožnji

Grožnjo so ocenili s srednjo stopnjo tveganja in o tem obvestili Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je nato obvestilo vzgojno izobraževalne zavode.

Namen naših ukrepov je zagotavljanje varnosti otrok, staršev in zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, zlasti na prvi šolski dan, za katerega želimo da vsem ostane v lepem spominu.

Policisti so bili dodatno prisotni v okolici šol in so izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti. »Naj še dodamo, da varnost v tem času ni bila ogrožena,« je še dodala govornica Policije. 

Kar 229 šol prejelo grožnjo z bombo! Evakuirali so uslužbence in učence številnih ustanov

Z intenzivno kriminalistično preiskavo so dopoldan identificirali mladoletno osebo, ki  je osumljena izvršitve grožnje, so še dodali v sporočilu za javnost. 

