»V policiji obravnavamo grožnjo, ki se je nanašala na neugotovljen vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji«

»V policiji obravnavamo grožnjo, ki je bila zaznana na družbenem omrežju in se je nanašala na neugotovljen vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji.

Na zaznane okoliščine smo se takoj odzvali in izvedli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti v skladu s sklenjenim protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih,« je sporočila Maja Ciperle Adlešič, predstavnica Policije za odnose z javnostmi.

Grožnjo so ocenili s srednjo stopnjo tveganja in o tem obvestili Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je nato obvestilo vzgojno izobraževalne zavode.

Namen naših ukrepov je zagotavljanje varnosti otrok, staršev in zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, zlasti na prvi šolski dan, za katerega želimo da vsem ostane v lepem spominu.

Policisti so bili dodatno prisotni v okolici šol in so izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti. »Naj še dodamo, da varnost v tem času ni bila ogrožena,« je še dodala govornica Policije.

Z intenzivno kriminalistično preiskavo so dopoldan identificirali mladoletno osebo, ki je osumljena izvršitve grožnje, so še dodali v sporočilu za javnost.