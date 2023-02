V pol ure tri hude nesreče na priljubljenem smučišču

Tukajšnji policisti so se predvčerajšnjim ukvarjali z več smučarskimi nesrečami, zato opozarjajo na previdnost. »Dosledno spoštujte FIS-pravila smučanja. Precenjevanje svojih sposobnosti smučanja je največkrat razlog za padec in telesno poškodbo,« opozarja Roland Brajič, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj.

Vse tri nesreče so se zgodile v roku pol ure. Okoli 13.20 je zunaj urejenega smučišča padel otrok, državljan Velike Britanije. Na kraju dogodka mu je pomagal reševalec na smučišču, nato pa so ga s helikopterjem slovenske policije odpeljali v bolnišnico.

Na delu je bila tudi helikopterska ekipa. FOTO: Voranc Vogel

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je hudo telesno poškodovan,« pojasnjujejo na PU Kranj. Dvajset minut za tem je padel še en otrok, državljan Srbije. Tudi njega je oskrbel reševalec na smučišču, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. Tudi on je po podatkih policije huje poškodovan. Ob 13.46 pa je padel še 44-letni smučar. Potem ko je tudi zanj poskrbel reševalec na smučišču, se je pridružil otrokoma v bolnišnici, kamor so ga odpeljali reševalci. Policisti bodo o vseh treh dogodkih obvestili pristojno državno tožilstvo.

»Poleg užitka prinaša smučanje tudi določeno tveganje. Veliko povečanje števila obiskovalcev na smučiščih, novi načini in tehnike smučanja in drsenja na snegu, pa tudi novi pripomočki, dodatna oprema, slaba ozaveščenost, predrznost in neprevidnost številnih uporabnikov belih strmin so privedli do povečanja števila poškodb,« dodaja Brajič.