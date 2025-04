V Podkumu huda nesreča, z motoristom je hudo

V nedeljo okoli 15. ure se je na lokalni cesti v Podkumu zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek. Prav tako v nedeljo okoli 16.30 se je na Cesti v Gorice v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Še ena nesreča se je v nedeljo nekaj po 14. uri zgodila v Butajnovi, v njej sta bila udeležena kolesarja. Do prometne nesreče je prišlo, ker je kolesar v križišču odvzel prednost pred drugim kolesarjem. Pri tem se je udeleženi kolesar lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.