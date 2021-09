V podjetju zagorelo, dva delavca huje poškodovana

Danes ob 8.14 je na Trati v Kočevju v silosu lesnopredelovalnega podjetja zagorel lesni prah. Pri poskusu gašenja sta se dva delavca huje poškodovala. Reševalci NMP Kočevje so ju oskrbeli, nato pa sta bila s helikopterjem SV z dežurno ekipo HNMP na krovu prepeljana v UKC Ljubljana.



Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj požara, odklopili elektriko, požar pogasili ter preventivno pregledali objekte in okolico. Pomagali so tudi reševalcem pri oskrbi opečenih delavcev in zavarovali kraj pristanka helikopterja, poroča uprava za zaščito in reševanje.

