V podjetju v Šentjanžu pri Dravogradu umrl delavec, za seboj pustil ženo in hčerkico

V četrtek popoldan je na delovnem mestu v Šentjanžu pri Dravogradu prišlo do tragične nesreče, v kateri je umrl Ćazim M., zaposlen v podjetju Kograd IGEM, poroča portal GPMaljevac.com.

Po prvih informacijah se je nesreča zgodila med opravljanjem delovnih nalog, natančne okoliščine dogodka pa za zdaj še niso znane.

Ćazim je bil dolgoletni delavec podjetja in, kot po pisanju portala pravijo njegovi sodelavci, je bil marljiv in zanesljiv človek. Za seboj je pustil ženo in hčerko.

Iz podjetja Kograd IGEM se še niso uradno oglasili, so pa izrazili globoko obžalovanje in sožalje družini pokojnega delavca.

Napovedali so tudi popolno sodelovanje s pristojnimi organi pri razjasnjevanju tega tragičnega dogodka.

Preiskava je v teku …

Z vprašanjem smo se obrnili na PU Celje, kjer so potrdilo, da so v četrtek nekaj čez 17. uro bili obveščeni o delovni nesreči, ki se je zgodila v enem izmed podjetij v Dravogradu. Po do sedaj zbranih obvestilih je do nesreče prišlo na vertikalnem transporterju, ki je delavca med delom stisnil, posledično pa je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju dogodka.

Ogled kraja delovne nesreče so opravili dežurni preiskovalni sodnik, dežurni državni tožilec, kriminalisti in policisti, na kraju nesreče je bil tudi delovni inšpektor.

Preiskava še poteka, prve ugotovitve pa kažejo, da je do nesreče prišlo zaradi neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu.