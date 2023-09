V podjetju Surovina zagorelo 120 kubičnih metrov nenevarnih odpadkov

V mariborskem podjetju Surovina je v nedeljo ob 20.40 po prvih podatkih prišlo do samovžiga približno 120 kubičnih metrov nenevarnih odpadkov. Požar so pogasili v 20 minutah, poškodovanih ni bilo, prav tako ogenj ni povzročil večje materialne škode, so danes sporočili iz podjetja.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 152 klicev, med temi 65 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času smo obravnavali tudi: - 8 kaznivih dejanj, - 4 prometne nesreče I. kategorije, - 3 prometne nesreče II. kategorije, - 6 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 4 na javnem kraju.

Nenevarne odpadke v mariborskem podjetju predelujejo v trdno gorivo. Po njihovih pojasnilih so požar nemudoma zaznali in ga do 21. ure pogasili. Intervencijo so zaključili ob 23. uri, na območju pa je še vedno vzpostavljena požarna straža, so še zapisali v sporočilu.