V podjetju huda nesreča z rezalnikom, poškodovan 27-letnik

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 60 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 202 klica. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.

Nesreča pri delu

Nekaj po 16. uri so bili obveščeni o nesreči pri delu v podjetju v Brežicah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov si je 27-letni moški pri delu z rezalnim strojem huje poškodoval roko. Policisti nadaljujejo preiskavo, zbiranje obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. O nesreči so obvestili okrožnega državnega tožilca, preiskovalno sodnico in pristojno inšpektorico za delo. O ugotovitvah bodo policisti po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.