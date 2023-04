V Podgradu trčili državljan BiH, Američanka in Hrvat

V ponedeljek ob 7.51 je v Podgradu prišlo do prometne nesreče, v kateri so bila udeležena tri vozila. Ugotovljeno je bilo, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila, državljan BiH, zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v 58-letno voznico, državljanko ZDA, ki je pravilno pripeljala nasproti. Vozilo povzročitelja je nato trčilo še v tretje vozilo, ki ga je pravilno nasproti pripeljal 40-letni voznik, državljan Hrvaške.

Policisti poročajo, da v nesreči ni bil nihče poškodovan, promet na cesti pa je bil zaradi ogleda oviran do 9.35. Povzročitelju so policisti izdali plačilni nalog.