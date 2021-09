V pižamah bežali iz goreče stolpnice (FOTO)

Stanovalce Bratovševe ploščadi je v noči na ponedeljek, bilo je okoli 1.20, zbudila, predvsem pa prestrašila silovita eksplozija. »Počilo je, kot bi nekdo podtaknil eksploziv,« nam je dopoldne pripovedoval stanovalec iz prvega nadstropja. Hotel je ostati anonimen. Nemara tudi zato, ker dobro pozna 54-letnika iz devetega nadstropja, pri katerem je eksplodiralo. Prodajalka Sara Žmavc se bo morala za nekaj časa izseliti. FOTO: Dejan Javornik Vse tja do šestega nadstropja so jo stanovalci še dobro odnesli. Tisti, ki prebivajo višje, to je od sedmega do najvišjega, štirinajstega nadstro...