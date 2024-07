V Piranu vprašali moškega, če je taksist, on je imel nož

S PU Koper sporočajo, da so v nedeljo ob 3. uri na OKC prejeli prijavo grožnje. Prijavitelj je povedal, da so moškega v Piranu vprašali, če je taksist, zatem jim je pričel slediti, nato jih je celo preganjal z nožem v roki.

Policisti so izsledili 42-letnega domačina, za katerega so dejansko ugotovili, da je grozil naključnim mimoidočim. Nož so mu zasegli, podana bo kazenska ovadba.