V Piranu se mu je zmešalo: metal rože po tleh, iz motorjev spuščal zrak

V sredo ob 22.20 je koprske policiste poklical občan in prijavil, da po Piranu hodi moški, ki uničuje stvari. Na motorjih spušča zrak, meče rože po tleh ...

Kršitelja odpeljali v bolnišnico

Policisti so izsledili 36-letnega domačina, ki se po prihodu policistov na kraj ni umiril, odredili so mu pridržanje, kjer se še vedno ni umiril. Na kraj so poklicali zdravnico, ki je ugotovila, da ni sposoben za pridržanje, zato so ga odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu izdali plačilni nalog za kršitve.