V Piranu pes ugriznil sprehajalko

V Piranu je pes ugriznil domačinko, ki je bila na sprehodu.



Policisti so ugotovili, da je imela ženska v lokalu pri sebi manjšega psa brez povodca. Ko je prišla mimo domačinka, je ta skočil proti njej in jo ugriznil v nogo.



Lastnici psa so napisali plačilni nalog, obvestili pa so tudi veterinarsko upravo, poroča koprska policijska uprava.

