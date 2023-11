Včeraj ob 21.51 je na pomolu na Kidričevem nabrežju v Piranu oseba padla v odprti jašek. Posredovali so gasilci JZ GB Koper in PGD Piran. Poškodovanca so oskrbeli do prihoda reševalcev NMP in zaprli dva odprta jaška, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Veter in visoki valovi v Piranu opustošili lokale ob morju

Sicer pa je v P iranu je močan veter povzročil velike valove, ki so uničili precej lokalov v prvi vrsti ob morju, razdejalo je skalnat valobran in skale nametalo na cesto . Ocene škode za zdaj po besedah Petra Ventina iz Gasilske brigade Koper še nimajo, je pa po njegovih besedah velika. Uničeni so bili namreč lokali, ki so bili prizadeti tudi v preteklih dneh. Danes so polomljena stekla, razdejani letni vrtovi, poplavljene kuhinje in premočena vsa notranja oprema, je dodal. »Ljudje so se trudili, celo poletje delali in pride en takšen dan in ti uniči vse, kar si delal,« je izpostavil Ventin.

Lahko da je bilo poplavljeno tudi kakšno stanovanje, a o tem gasilci za zdaj niso bili obveščeni, tudi evakuacije niso bile potrebne. »V Piranu smo navajeni te visoke plime in da se pač lahko zgodi, da poplavi stanovanje. Velikokrat nas ljudje tudi ne pokličejo in poplavo sami sanirajo,« je povedal.

V drugih obalnih občinah danes po Ventinovih besedah ni bilo posebnosti.