V Piranskem zalivu incident s hrvaškim ribičem

Slovenska policija je danes v Piranskem zalivu posredovala pri nezakonitem vplutju hrvaškega ribiča, ki je opravljal dela na školjčišču v slovenskem morju. Spremljalo ga je hrvaško policijsko vozilo. Slovenska policija je opozorila obe plovili, naj zapustita slovensko morje, so za STA potrdili na koprski policijski upravi.



Incident se je zgodil danes zjutraj okoli 8. ure. Slovenska policija je posadki obeh hrvaških plovil opozorila, da sta nedovoljeno vpluli v slovensko morje in da naj ga zapustita. Proti hrvaškemu ribiču bodo izvedli prekrškovni postopek, o vplutju hrvaškega policijskega plovila pa bodo obvestili ministrstvo za zunanje zadeve.



Kot so še sporočili iz PU Koper, hrvaški varnostni organi niso izvajali drugih nalog v slovenskem morju niti niso izvajali kakršnih koli postopkov z drugimi osebami. Po opozorilu so hrvaški policisti odpluli proti hrvaški obali.