V piranskem mandraču našli moško truplo

Koprski policisti so bili ob 9. uri obveščeni, da je v morju pod plavajočim pomolom v piranskem mandraču mrtev moški. Truplo so na suho potegnili gasilci, na kraju najdbe pa ga je pregledal zdravnik. Na truplu ni ugotovil sumljivih okoliščin in znakov nasilja. Odredil je sanitarno obdukcijo.

Po do zdaj zbranih obvestilih gre za 61-letnega moškega, doma iz okolice Litije, ki je v zadnjih letih bival na območju Pirana.

Policisti bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.