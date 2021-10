V petih urah počilo dvakrat, trije poškodovani (FOTO)

Gasilci PGD Murska Sobota so morali danes v slabih petih urah posredovati v dveh prometnih nesrečah. Tako sta ob 9.17 na relaciji Lipovci–Dokležovj, v občini Beltinci trčila osebno vozilo in traktor. Dve osebi sta utrpeli telesne poškodbe, za katere so poskrbeli reševalci iz ZD Murska Sobota. Gasilci PGD Murska Sobota so jim pomagali, ob tem pa so sanirali mesto nesreče.

Treščilo je med Lipovci in Dokležovjem. FOTO: Radarji v Pomurju

Ob 4.36 pa je na Tišinski ulici v Murski Soboti osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili vozišče, nudili pomoč policiji in delavcem vlečne službe. V nesreči poškodovano osebo so oskrbeli reševalci NMP Murska Sobota in jo prepeljali v SB Murska Sobota.