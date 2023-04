V peter zvečer 17-letnico in 18-letnika napadel in ugriznil

V petek ob 22.39 uri so policisti v Izoli izsledili večjega psa brez ovratnice. V nadaljevanju so ugotovili, da je pes v Izoli napadel in ugriznil 17-letnico in 18-letnika, oba iz Izole.

Oba sta v nadaljevanju iskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policisti so ugotovili, da je lastnik psa 35-letni moški doma iz Izole, zoper katerega bodo uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku po Zakonu o zaščiti živali, sporočajo s PU Koper.