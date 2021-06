V peš coni zbil peško

V torek okoli 10. ure se je na Knafljevem prehodu v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik kombija in paška.



Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik v coni za pešce nepravilno zapeljal vzvratno in trčil v peško. Pri tem se je ta huje telesno poškodovala.



Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UBKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, poroča PU Ljubljana.



