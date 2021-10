V peč vlil nafto in zakuril

Žena je na hodniku našla klečečega moža, na katerem so še vedno gorela oblačila.

Samo s papirjem in drvmi mu ni uspelo zanetiti ognja. FOTO: Vitelle/Getty Images

Včeraj smo poročali o tragičnem požaru v Slovenskih goricah, v katerem je v noči na četrtek življenje izgubil 68-letni moški iz vasice Plodršnica v občini Šentilj, kakšnih sedem ur pozneje pa je zagorelo tudi na območju sosednje občine Pesnica. V četrtek ob 9.40 je v Polički vasi zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Kot so poročali iz regijskega centra za obveščanje, je do prihoda gasilcev lastnica sama pogasila požar. Gasilci PGD Jarenina in PGD Pernica so prezračili in pregledali prostore ter pomagali eni poškodovani osebi – lastniku, tega so odpeljali v UKC Maribor.Policisti so pozneje ugotovili, da je 75-letni moški v Polički vasi želel zakuriti v peči na trdna goriva, in sicer v kurilnici v kletni etaži domače hiše. Ker s papirjem in drvmi, ki jih je pripravil, ni mogel zanetiti ognja, je – kot že večkrat doslej – v peč prilil neznano količino nafte. Ko je znova prižgal, je iz peči vanj bruhnil ogenj, vžgala so se oblačila, ki jih je nosil, plameni pa so ga hudo opekli. Ogenj je še naprej uhajal iz peči, toplota pa je delovala tudi na elektroinštalacijo ter izolacijo bojlerja.»Dim iz kurilnice je zaznala poškodovančeva 72-letna žena, ki je bila na vrtu. Zaradi dima je lahko samo skozi shrambo vstopila v kletne prostore. Na hodniku je našla na tleh klečečega moža, na katerem so še vedno gorela oblačila. Pokrila ga je z odejo, ki je bila v bližini, in mu pomagala v zgornje prostore stanovanjske hiše. Nato se je vrnila in dokončno pogasila ogenj. Vseeno so posredovali gasilci. V požaru je nastalo za okoli 3500 evrov materialne škode,« je ugotovitve policistov sporočil, tiskovni predstavnik PU Maribor.Poškodovanega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. V požaru je dobil hude telesne poškodbe. V UKC Maribor so zaradi vdihovanja dima z reševalnim vozilom odpeljali tudi poškodovančevo ženo in jo obdržali na opazovanju. Ogenj je ni neposredno ogrožal, je pa vdihovala dim. »Policisti so opravili ogled kraja požara in še zbirajo obvestila in materialne dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti po 314/I-3. členu kazenskega zakonika (KZ-1),« je še dodal Šadl.