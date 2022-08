V parku v Celju jih je pričakal grozljivi prizor (FOTO)

Danes zjutraj je Javno podjetje Zelenica pričakal neprijeten prizor v Mestnem parku Celje, o čemer pričajo objavljene fotografije spodaj.

»Prizadevamo si, da bi bilo naše mesto lepo in urejeno, potem pa ponoči pridejo vandali in uničijo vse, kar jim pride po roke,« so ogorčeno zapisali.

Pod objavo so se odzvali nekateri Celjani in sporočili, da bi v parku morali povečati nadzor ali pa celo namestiti kamere.