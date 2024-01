V parku naj bi jo posilila

Težave pri sestavi senata so bile menda včeraj krive, da se vnovično sojenje trojici Kosovarjev Fatonu Sallauki, Besimu Selmaniju in Valonu Rexhepaju sploh ni začelo. Ker so obtoženi skupinskega posilstva zmagovalke enega od lepotnih tekmovanj, podrobnosti z včerajšnjega poteka sojenja, ki je prav tako potekalo za zaprtimi vrati, niso znane.

Vse, kar nam je uspelo izvedeti, je le to, da je na obravnavo prišel tudi Rexhepaj, edini od obtoženih, ki je bil na prvem, razveljavljenem sojenju zaradi pomanjkanja dokazov oproščen. Sallauka in Selmani sta bila obsojena. Doletelo ju je po šest let zapora, po odsluženi kazni še petletni izgon iz Slovenije.

Vnovično sojenje se včeraj ni začelo. FOTO: Marko Feist

Senat treh višjih sodnic: Barbara Črešnar Debeljak, Andreja Sedej Grčar in Katarina Turk Lukan, je, kot smo poročali na začetku novembra lani, odločitev prvostopenjskega sodišča v celoti razveljavil. To mora zdaj v ponovljenem postopku podrobneje ugotoviti, ali je bil v ravnanju Sallauke in Selmanija podan zakonski znak zaporednosti. Po domače povedano: ali sta se zavedno odločila za posilstvo drug za drugim ali ne.

Razveljavile so tudi oprostilno sodbo za Rexhepaja; v nasprotju z obsojeno dvojico na ženski niso našli njegovih bioloških sledi, v okrožni sodbi je veljalo, da je rojaka pri posiljevanju le opazoval. Okrožno sodišče bo moralo v zvezi z njim »ugotoviti vse relevantne okoliščine v povezavi s posnetki varnostnih kamer, izpovedbami posameznih prič in oškodovanke, upoštevajoč pri tem tudi izvid in mnenje sodnega izvedenca. Za svojo odločitev pa bo moralo navesti argumentirane razloge.«

Četudi na ženski niso našli bioloških sledi Valona Rexhepaja, njegova vloga še ni povsem razčiščena.

Trdil, da sta se le drgnila

Zaradi močne opitosti se oškodovanka vseh podrobnosti iz tiste predlanske spomladanske noči, ko naj bi bila posiljena v parku, ne spominja dobro. Policistom in na ginekološkem pregledu je povedala, da sta jo posilila dva moška. Pravzaprav je svojo izpoved spreminjala. Enkrat je denimo dejala, da ne ve, ali sta jo posilila dva ali so jo trije. Pri preverjanju njene zgodbe pa so bili preiskovalcem menda v veliko pomoč tudi posnetki videonadzornih kamer.

Sallauka se na sodišču ni zagovarjal, se je pa Selmani. Povedal je, da so se s tem dekletom res srečali in se pogovarjali. Nato sta ona in Faton prijateljsko odšla naprej, on in Valon pa sta šla nekaj metrov za njima. Ali in kaj se je zgodilo med Fatonom in žensko, ni videl, saj sta, ko je prišel do njiju, že vstala. V tistem naj bi ženska padla na desno stegno in oba sta padla na tla.

»Glavo je naslonila na mojo ramo, smejala sva se in hihitala. Njeno obnašanje je bilo žareče, močno, bila je vesela, srečna, tisti večer je zažigala.« Ko naj bi eno nogo dvignila v zrak, naj bi Selmani opazil, da nima spodnjic. Sam že dolgo ni imel spolnega odnosa, drgnila naj bi se drug ob drugega, »hotela je ljubezen«. Vztrajal pa je, da spolnega odnosa sploh nista imela, čeprav je med drgnjenjem doživel izliv. Potem naj bi s kretnjo celo nakazala, da je zaradi tega razočarana.