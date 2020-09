V ozadju strelskega obračuna izsiljevanje

Vsi vpleteni so stari znanci policije, obsojeni tudi zaradi prodaje orožja ter premoženjskih in nasilnih kaznivih dejanj.

V ozadju še droge

Izsiljevanje je očitno v ozadju strelskega obračuna, ki so mu bili priča mimoidoči v Rejčevi ulici v Novi Gorici v torek, 26. maja. Policisti so dva meseca in pol pozneje, čeprav vse okoliščine niso jasne, prepričani vsaj o tem, kdo je bil vpleten, spisali pa so več kazenskih ovadb, tudi za poskus uboja.Ko so prihiteli na kraj kaznivega dejanja, vpletenih sicer ni bilo več tam, so pa pozneje ugotovili, da sta se tistega popoldneva okrog 17. ure pred gostinski lokal na Rejčevi s citroënom C1 pripeljala dva državljana Hrvaške, stara 24 in 42 let. Prišla sta do 38-letnika, ki je sedel za mizo pred lokalom. Najprej sta se verbalno sprla 42-letni in 38-letni moški, prvi je zagrozil drugemu in mu pokazal pištolo za pasom.Nato je spor prerasel v fizično obračunavanje, 38-letnik je odrinil 42-letnika, vmešal se je še 24-letnik in tarčo s kovinskim predmetom udaril po zatilju. Kljub udarcu je 38-letnik nasprotnika porinil na tla, mu vzel kovinski predmet in ga z njim večkrat udaril. Zatem je zbežal proti avtomobilu Hrvatov in se znesel nad njim. V tistem je 42-letnik izvlekel pištolo in začel streljati, 38-letnik pa je pobegnil proti Prvomajski ulici. Strelec se je pognal za njim in še večkrat ustrelil, vendar ga ni zadel. Tam je bilo več ljudi, ki so o vsem obvestili policijo.Izkazalo se je, da sta Hrvata zbežala v enega od blokov, kjer sta začasno neprijavljena živela. Policija je našla orožje, ki je bilo pred več leti ukradeno na Hrvaškem, ne pa tudi osumljenca, saj sta jima sorodnici pomagali čez mejo na Hrvaško.Motiv sicer ni v celoti ugotovljen, ker sta storilca na begu, 38-letnik pa ne želi sodelovati s kriminalisti, a naj bi bil povezan »s predhodno izvršenimi kaznivimi dejanji izsiljevanja prijateljev in znancev osumljenih hrvaških državljanov«.Policisti so 38-letnika, državljana Slovenije, ki stanuje v sosednji Gorici, ovadili zaradi izsiljevanja, oba Hrvata zaradi poskusa uboja, starejšega od njiju pa še zaradi prikrivanja (ukradene pištole). Za osumljenca na begu je sodišče izdalo evropski priporni nalog in mednarodno tiralico.Po besedah vodje sektorja kriminalistične policije PU Nova Goricaso »v sklopu preiskave okoliščin dogodka in izsiljevanja ovadili tudi 38-letnega slovenskega državljana z območja Nove Gorice zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje in kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi ter 26-letnega državljana Slovenije in Severne Makedonije zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, grožnje in krive ovadbe.«Vsi vpleteni so že stari znanci policije, že obsojeni zaradi premoženjskih in nasilnih kaznivih dejanj pa tudi zaradi preprodaje orožja in drugih kaznivih dejanj.