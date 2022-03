V ovinku naletel na pešca, huje je poškodovan

V sredo okoli 13.30 je v kraju Ornek (Kočevje) prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. V poročilu PU Ljubljana navajajo, da je do trčenja prišlo v rahlem desnem ovinku, pri tem pa se je pešec huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil nemudoma odpeljali v UKC Ljubljana, po dozdaj znanih podatkih pa njegovo življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče in bodo po vseh znanih dejstvih izvedli ustrezen ukrep.