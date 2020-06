V sredo okoli 7.30 so policiste obvestili o prometni nesreči, v kateri je bil samoudeležen motorist. Policisti PU Ljubljana so ugotovili, da je vozil po cesti med Kalcami in Hotedršico, ko je v levem ovinku padel, zdrsnil v obcestni jarek in se hudo poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana.



Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo in bodo po vseh zbranih obvestilih ustrezno ukrepali.