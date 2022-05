V osnovno šolo klicali gasilce, k sreči ni bilo tako hudo, kot je zvenelo

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da je ob 11.59 prišlo do eksplozije in požara na panelu sončne elektrarne na strehi osnovne šole v Podlubniku v Škofji Loki. Gasilci PGD Škofja Loka so ogenj pogasili in obvestili pristojnega serviserja.

Čeprav se vse skupaj sliši zelo dramatično in strašno, pa nam je ravnateljica Osnovne šole Jela Janežiča zagotovila, da se ni zgodilo nič hujšega. Pojasnila je, da je hišnik zaznal vonj in poklical na pomoč gasilce, ki so ugotovili, da se ni zgodilo nič hujšega. »Tako kot, da bi doma vrglo ven eno varovalko,« je dogodek opisala ravnateljica.

Na osnovni šoli Ivana Groharja, ki si s šolo Jela Janežiča delijo sončne celice, o dogodku niso bili obveščeni. V tajništvu so nam povedali le, da so videli, da so na kraj prišli gasilci, ki pa so prizorišče hitro zapustili.