V osnovni šoli v Črni na Koroškem morali evakuirati učence

Ob 11.25 je v kuhinji osnovne šole v Črni na Koroškem prišlo do uhajanja plina ter do začetnega požara, navajajo na Upravi za zaščito in reševanje.

Gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Črna na Koroškem so zavarovali kraj dogodka, zaprli dovod plina, pogasili požar, izmerili prisotnost plinov in prezračili prostore. Pred prihodom gasilcev je osebje šole evakuiralo vse učence.