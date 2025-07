V okolici šole grozil in izsiljeval

Policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so med preiskavo kaznivega dejanja izsiljevanja, odvzeli prostost 22-letnemu domačinu in pri njem tudi opravili dve hišni preiskavi, med katerima so našli predmete, ki izvirajo iz kaznivega dejanja, je sporočila tiskovna predstavnica omenjene policijske uprave Suzana Rauš.

Med preiskavo so policisti ugotovili, da je osumljeni predvsem v okolici srednješolskega centa v Murski Soboti in njegovi bližnji okolici pristopal do mlajših oseb, jim grozil, in jih izsiljeval ter zahteval različne vsote denarja.

»Osumljencu je bilo po končanem policijskem postopku policijsko pridržanje sicer odpravljeno, bo pa zoper njega v zvezi storitve kaznivega dejanja izsiljevanja podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Za kaznivo dejanje izsiljevanja je zagrožena kazen zapora do pet let,« je dodala Rauševa.

Policisti pa ob tem pozivajo vse tiste, ki jih je 22-letnik oškodoval, da se oglasijo na najbližji policijski postaji, pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200 in kaznivo dejanje prijavijo.