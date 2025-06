V okolici Krškega 25-letni pijan nasilnež žalil mamo in jo udaril

V soboto okoli 17. ure so novomeške policiste poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Metlike, kjer naj bi pijan kršitelj motil javni red in mir in nadlegoval družinske člane in jim grozil. 45-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Žalil mamo in jo udaril

Policiste PP Krško pa so v noči na nedeljo ooklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Krškega. Ugotovili so, da se je 25-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, nedostojno vedel do družinskih članov, žalil svojo mamo in jo udaril. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.