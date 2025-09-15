V okolici avtobusne postaje mladostniki napadali občane, policija zasegla tudi orožje

V petek okoli 19. uri so bili novomeški policisti obveščeni, da se v okolici novomeške avtobusne postaje skupina mladostnikov agresivno vede do občanov. Tja so napotili policiste, ti pa so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je eden iz skupine mladostnikov dejansko verbalno napadel občana, nadaljnje nasilje pa je preprečil drug mladostnik. Napadeni občan se je nato umaknil, skupina pa je odšla naprej.

»Policisti so to skupino v nadaljevanju izsledili. Pri varnostnem pregledu oseb so enemu zasegli teleskopsko palico, enemu pa bokser. Policisti bodo dvema mladostnikoma izdali plačilni nalog za kršitev Zakona o javnem redu, zoper dva pa bodo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev Zakona o orožju,« so sporočili s PU Novo mesto.