V ognju škode za 100 tisočakov

»Nikoli ni prijetno slišati gasilskih siren, saj takoj pomisliš, da se je nekje nekomu nekaj zgodilo in potrebuje pomoč. No, tokrat se je izkazalo, da so gasilci hiteli gasit požar v eni od hiš v naši neposredni bližini. In četudi je bilo videti, da so prispeli pravočasno in so bili pri gašenju uspešni, je menda nastala velika škoda,« nam je povedala domačinka iz Osredka pri Zrečah, kjer je v petek pozno popoldan zagorel poslovno-stanovanjski objekt. Hiša je uničena. FOTOGRAFIJI: PGD ZREČE Škoda je po prvih neuradnih ocenah precejšnja, ocenjena je na okoli 100 tisoč evrov, hiša, v ...