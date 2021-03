V obsežnem požaru za 200 tisočakov škode

Iz rezervoarja gorečega kombiniranega vozila je gorivo teklo pod tovornjake.

Uhajalo gorivo

Ko je Mariborčan, ki je včeraj malo po drugi uri opazil ognjene zublje na parkirišču v Prevorškovi ulici v industrijski coni na Teznem, poklical na pomoč gasilce, sploh ni znal razložiti, kje natančno gori. Sprva je enajst pripadnikov mariborske gasilske brigade usmeril k podjetju Ploj, vendar se je pozneje izkazalo, da gori vzhodneje. Ko se je poklicnim gasilcem pridružilo še deset prostovoljnih, so ti naleteli na prvo oviro – ograjo. Da so se sploh lahko dokopali do gorečih tovornih vozil, so morali gasilci prerezati kar tri obešanke. Šele takrat so lahko začeli gasiti požar, ki se je medtem na parkirišču nevarno širil.Izkazalo se je, da ni gorel avtobus, kot je prijavil klicatelj, ampak kombi. Po besedah vodje gasilske intervencijeso gasilci požar omejili z vodo, dokončno pa so okoli četrte ure zjutraj vozila pogasili s penilom, saj so plameni zajeme tudi gume. »Iz rezervoarja gorečega kombiniranega vozila je gorivo teklo pod tovornjake oziroma sprednje dele priklopnikov, ki so prav tako zagoreli. Ogenj je zajel hladilnik, cisterno za prevoz betona, mercedesov tovornjak,« je sklenil Šega.Zakaj je zagorelo, preiskovalci še ugotavljajo, so pa s Policijske uprave Maribor sporočili, da sta kombinirani vozili zgoreli v celoti, štiri tovorna vozila pa je ogenj poškodoval. Nastala škoda v požaru je ocenjena na okoli 200.000 evrov.