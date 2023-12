V objektu v Kranju zagorelo, iz njega rešili devet oseb

V sredo ob 23.37 je na Stari cesti v Kranju zagorelo v zapuščenem starejšem objektu. Gasilci GARS Kranj ter PGD Kranj-Primskovo, Britof in Kokrica so iz objekta rešili devet oseb, požar pogasili in opravili meritev prisotnost nevarnih plinov.

Reševalci NMP Kranj so nudili pomoč osebi, ki se je nadihala dima, poroča uprava za zaščito in reševanje.