V občini Radovljica našli truplo na težko dostopnem mestu

V četrtek ob 17.51 so v bližini naselja Zgornji Otok v občini Radovljica gorski reševalci GRS Radovljica nudili pomoč reševalcem NMP Radovljica in policistom PU Kranj pri prenosu in transportu mrtve osebe s težko dostopnega kraja, poroča uprava za zaščito in reševanje.