V občini Kobarid zagorelo v kuhinji, policija sporočila podrobnosti
Policisti policijske postaje Tolmin so sred, 7. avgusta ob 22.40, obravnavali požar na območju naselja Svino v občini Kobarid, kjer je zagorelo v kuhinji ene od stanovanjskih hiš.
Kasneje so požar pogasili gasilci PGD Kobarid. V požaru je zgorel več omaric in police, nastala je materialna škoda za okoli 2.000 evrov.
Policisti so tujo krivdo izključili, podano bo poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.
