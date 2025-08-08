TUJA KRIVDA IZKLJUČENA

V občini Kobarid zagorelo v kuhinji, policija sporočila podrobnosti

V požaru je zgorelo več omaric in police, nastala je materialna škoda.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

A. G,
08.08.2025 ob 20:03
08.08.2025 ob 20:08
A. G,
08.08.2025 ob 20:03
08.08.2025 ob 20:08

Policisti policijske postaje Tolmin so sred, 7. avgusta ob 22.40, obravnavali požar na območju naselja Svino v občini Kobarid, kjer je zagorelo v kuhinji ene od stanovanjskih hiš.

Kasneje so požar pogasili gasilci PGD Kobarid. V požaru je zgorel več omaric in police, nastala je materialna škoda za okoli 2.000 evrov.

Policisti so tujo krivdo izključili, podano bo poročilo Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici.

