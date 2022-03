V Novi Gorici je zabodla nasilneža

Dve kazenski ovadbi – za njega zaradi družinskega nasilja, zanjo pa precej bolj resno, in sicer zaradi poskusa uboja – so spisali novogoriški kriminalisti zoper vročekrven par, ki se je v nedeljo sprl in obračunal med seboj v Novi Gorici.

Za poškodovanca so poskrbeli v bolnišnici v Šempetru pri Gorici. FOTO: Igor Mali

Čeprav je iz besed tiskovnega predstavnika novogoriške policijske uprave Deana Božnika mogoče razumeti, da je bil predvsem moški ta, ki je bil v odnosu nasilen in so mu po dogodku prepovedali približevati se partnerici, pa je svoja dejanja, ki so očitno pomenila kapljo čez rob, skorajda plačal z življenjem.

Udaril jo je

»Glede vaših novinarskih vprašanj vam lahko v tej fazi predkazenskega postopka potrdimo, da so bili policisti OKC PU Nova Gorica v nedeljo, 20. marca, v večernih urah obveščeni o sumu storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo na Goriškem, kjer sta se v zasebnih prostorih verbalno in fizično sprla moški in ženska. Po do zdaj zbranih podatkih je bil moški do ženske nasilen in jo je udaril, v nadaljevanju prepira pa je ženska pograbila nevaren oster predmet s kuhinjskega pulta in z njim moškega telesno poškodovala,« je pojasnil Božnik. Neuradno je pri dejanju uporabila nož.

Poškodovanca so zaradi poškodbe na kraju dejanja oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

»O kaznivem dejanju je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Novogoriški kriminalisti so osumljenki odvzeli prostost skladno z določili zakona o kazenskem postopku in jo naslednjega dne s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja privedli in izročili v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici. Prav tako je bila zoper moškega podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini, policisti so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja na podlagi zakona o nalogah in pooblastilih policije,« je pojasnil Božnik.

Zoper moškega je bila podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini.



Zaradi poskusa uboja storilki grozi med 5 in 15 leti zapora, njemu pa zaradi nasilja v družini do 5 let. »Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil glede okoliščin, ki so privedle do obravnavanega kaznivega dejanja,« je sklenil Božnik.