V noči na nedeljo, ob 2.27 se je v naselju Andraž nad Polzelo, pri padcu z motorjem poškodoval motorist, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Andraž, Ločica ob Savinji, Polzela in PGE Celje, ki so protinaletno in požarno zavarovali kraj nesreče in razsvetlili, vozišče očistili razlitih motornih tekočin ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Žalec in Celje, ki so v nesreči poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v SB Celje.