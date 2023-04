V nočnem požaru umrla ena oseba

V Slovenskih goricah se najpomembnejši krščanski praznik velika noč začel tragično. Nekaj minut pred tretjo uro zjutraj sta namreč Uprava RS za zaščito in reševanje ter Operativno komunikacijski center Policijske uprave Maribor, bila obveščena o požaru v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Lenart, natančneje v naselju Ihova, v občini Benedikt. Poleg gasilcev, ki so pozneje požar pogasili, so na kraj dogodka napoteni tudi kriminalisti SKP PU Maribor in policisti Policijske postaje Lenart, ki še vedno opravljajo ogled in zbirajo obvestila.

V požaru je ena oseba izgubila življenje. Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih je življenje izgubil starejši lastnik hiše J. K., ki je v zadnjem času živel sam. Kot so sporočili s PU maribor, vzrok požara še ni znan, saj ogled kraja in zbiranje obvestil še poteka.