V nevarnem reševanju po zdrsu 20 m globoko rešili moškega (FOTO)

Planincu je zdrsnilo. FOTO: Pu Kranj

Helikopter Slovenske vojske je danes z dežurno ekipo za reševanje v gorah in celjskimi gorskimi reševalci na območju Moličke planine v težkih razmerah reševal planinca, ki je zdrsnil s poti in padel v okoli 20 metrov visoko brezno. Pot od Moličke planine proti planini Ravne poteka nad več brezni, planinec pa je poškodovan obležal v enem od njih. Naključni mimoidoči je padec videl in takoj poklical na pomoč, so sporočili s PU Kranj.Zapisali so še, da je bilo reševanje izredno kompleksno, dostop do ponesrečenca je bil otežen, v breznu so bile krušljive skale, delo s helikopterjem pa so ovirali tudi močni sunki vetra. V breznu je bil poleg velikih skal tudi trd zbit sneg. Kljub težavam so reševalci, dva znanca poškodovanega planinca in posadka v zraku, moškega iz globine brezna uspeli spraviti do točke dviga z jeklenico v helikopter. Prepeljan je bil v zdravstveno ustanovo. Sumi se, da je huje poškodovan.