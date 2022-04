Tragična nesreča, v kateri je umrla sopotnica na motorju, se je zgodila v nedeljo okoli 16.30 na cesti med Starim trgom ob Kolpi in Vinico pri naselju Špeharji. Kot smo izvedeli, je v nesreči umrla priljubljena Belokranjka Nataša Kozina iz okolice Črnomlja, vodja oddelka za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve na Upravni enoti Črnomelj.

»Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 60-letni motorist peljal proti Staremu trgu. Zunaj naselja Špeharji naj bi začel prehitevati voznika štirikolesnika v trenutku, ko je ta zavil levo. 56-letna potnica na motorju je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče, lažje poškodovano 48-letno potnico na štirikolesniku pa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico,« sporoča Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto.

»Policisti vse okoliščine in odgovornost za prometno nesrečo še preiskujejo. Ogleda sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka,« je sklenila Drenikova. Republiški center za obveščanje je sicer poročal, da so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj v bolnišnico odpeljali tri osebe, posredovali pa so tudi gasilci PGD Črnomelj.