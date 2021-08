V nesreči umrl motorist

V soboto zvečer se je na cesti Podbrezje–Podnart zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil motorist.



PU Kranj pojasnjuje, da okoliščine kažejo, da je v ovinku zapeljal na bankino in trčil v varovalno ograjo. Umrl je na kraju nesreče.



Dodajajo, da je bil motorist slovenski državljan in je bil v nesreči udeležen sam. Gre že za drugega motorista, ki je letos avgusta umrl na gorenjskih cestah.



Kranjski policisti ob tem opozarjajo, da je danes je na cestah že velika gneča, zato pozivajo k previdnosti. Pred odhodom na pot preverite razmere na cestah. Pred Karavankami je že nastal zastoj do počivališča Hrušica.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: